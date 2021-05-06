ÇANAKKALE TRAFİK LAMBASI KUMRUYA YUVA OLDU
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ÇANAKKALE TRAFİK LAMBASI KUMRUYA YUVA OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir kumru, trafik lambasının üzerine yuva yaptı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir kumru, trafik lambasının üzerine yuva yaptı.

İlçeye bağlı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki Bizimkiler Kavşağı'nda bulunan trafik lambalarından biri kumruya yuva oldu. Kavşaktan geçen araç sürücüleri ve yayalar, yeşil yanması için baktıkları trafik lambasının üstüne yuva yapan kumruyu görünce şaşkınlık yaşıyor. Kumrunun yuvasında 2 yumurtası olduğu görüldü.

ÇANAKKALE TRAFİK LAMBASI KUMRUYA YUVA OLDU
ÇANAKKALE TRAFİK LAMBASI KUMRUYA YUVA OLDU
ÇANAKKALE TRAFİK LAMBASI KUMRUYA YUVA OLDU
ÇANAKKALE TRAFİK LAMBASI KUMRUYA YUVA OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Trafik lambası kumruya yuva oldu
Trafik lambası kumruya yuva oldu
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