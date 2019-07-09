Çanakkale trafiğine havadan denetim

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafiği helikopterler denetledi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yedincisi yapılan havadan denetim faaliyetleri Mİ-17 genel maksat helikopteri ile gerçekleştirildi. Bayramiç - Çan Karayolu 1'inci kilometresi, Çan - Çanakkele Devlet Karayolu Çekiçleraltı ve Merkez Kirazlı Yol Arama ve Kontrol noktalarında yapılan havadan trafik uygulamasında sağ şeritte veya uygun durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, zorunlu durum haricinde park eden araçlar denetlendi.

Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma Asayiş timleri tarafından gerçekleştirilen trafik uygulamasında 15 araç sürücüsüne toplam 8 vbin 366 TL idari para cezası kesildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA