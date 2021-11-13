Son dakika haber... ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bu millete olan aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor"
AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanında düzenlenen Çanakkale Toplu Açılış Töreninde konuştu.
ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanında düzenlenen Çanakkale Toplu Açılış Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete...
AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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