Son dakika haber... ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bu millete olan aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor" - Haberler
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Son dakika haber... ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bu millete olan aşkımız hizmet anlayışımızı körüklüyor"

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Son dakika haber... ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanında düzenlenen Çanakkale Toplu Açılış Töreninde konuştu.

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biga Belediye Meydanında düzenlenen Çanakkale Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete...

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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