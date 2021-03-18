ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Şentop, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi
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ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Şentop, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi

18.03.2021 19:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin deniz karakol uçakları ve helikopterler eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçişi ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinin deniz karakol uçakları ve helikopterler eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçişi ve Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi.

ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Şentop, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi
ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Şentop, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi
ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Şentop, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi
ÇANAKKALE - TBMM Başkanı Şentop, Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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