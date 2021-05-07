ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
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ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine sekizinci günüde sakin geçiyor.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine sekizinci günüde sakin geçiyor.

Kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklar boş kalırken Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından belirlenen kavşaklarda durdurulan araçlarda sürücülerin seyahat ve izin belgeleri kontrol ediliyor.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Kent içerisindeki araç yoğunluğunda ise azalma yaşandığı görüldü.

ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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