ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine sekizinci günüde sakin geçiyor.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine sekizinci günüde sakin geçiyor.

Kentte vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve sokaklar boş kalırken Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından belirlenen kavşaklarda durdurulan araçlarda sürücülerin seyahat ve izin belgeleri kontrol ediliyor.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yapıyor.

Kent içerisindeki araç yoğunluğunda ise azalma yaşandığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel