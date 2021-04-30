ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
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ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine vatandaşların uyduğu gözlendi.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Kordon boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin işlek bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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