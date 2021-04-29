ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirleri öncesi Gökçeada'ya ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde yoğunluk başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirleri öncesi Gökçeada'ya ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde yoğunluk başladı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu başladı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu başladı.

Yurdun çeşitli bölgelerinden Gökçeada'ya gitmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren Kabatepe İskelesi'ne geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu iskelede depolanan taşıtlar sırayla feribota alındı. Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücü ve yolcuların HES kodlarını sorgulayıp ateşlerini ölçtü.

Zaman zaman 2 kilometreye varan kuyruk, drone ile havadan görüntülendi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, tam kapanma tedbirleri kapsamında bugün ve yarın yoğunluk olan noktalardaki seferlerini saatsiz gerçekleştirecek. Tam kapanma döneminde ise Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri her gün karşılıklı iki kez yapılacak.???????

Öte yandan, Avrupa'dan Asya kıtasına geçmek isteyenler de Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Feribotlar da vatandaşların mağdur olmaması için doldur boşalt yöntemiyle işletiliyor.

ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirleri öncesi Gökçeada'ya ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde yoğunluk başladı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirleri öncesi Gökçeada'ya ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde yoğunluk başladı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirleri öncesi Gökçeada'ya ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde yoğunluk başladı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirleri öncesi Gökçeada'ya ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde yoğunluk başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
8 yaşındaki çocuk tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Özgür Yankaya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirleri öncesi Gökçeada'ya ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde yoğunluk başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:30:28. #1.16#

title