ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirleri öncesi Gökçeada'ya ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde yoğunluk başladı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu başladı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine ulaşımın sağlandığı Kabatepe İskelesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "tam kapanma" tedbirleri öncesinde araç yoğunluğu başladı.

Yurdun çeşitli bölgelerinden Gökçeada'ya gitmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinden itibaren Kabatepe İskelesi'ne geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu iskelede depolanan taşıtlar sırayla feribota alındı. Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücü ve yolcuların HES kodlarını sorgulayıp ateşlerini ölçtü.

Zaman zaman 2 kilometreye varan kuyruk, drone ile havadan görüntülendi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, tam kapanma tedbirleri kapsamında bugün ve yarın yoğunluk olan noktalardaki seferlerini saatsiz gerçekleştirecek. Tam kapanma döneminde ise Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri her gün karşılıklı iki kez yapılacak.???????

Öte yandan, Avrupa'dan Asya kıtasına geçmek isteyenler de Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Feribotlar da vatandaşların mağdur olmaması için doldur boşalt yöntemiyle işletiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay