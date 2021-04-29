ÇANAKKALE - "Tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
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ÇANAKKALE - "Tam kapanma"nın başlamasıyla sokaklar boş kaldı

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle kente sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında alınan 17 günlük kapanma döneminde Çanakkale Valiliği gerekli tedbirleri aldı.

Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Çarşı ve Demircioğlu caddeleri gibi kentin işlek bölgelerinde saat 19.00'dan itibaren adeta sessizlik hakim oldu.

ÇANAKKALE - 'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boş kaldı
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma'nın başlamasıyla sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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