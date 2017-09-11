Çanakkale Şüpheli Koliden Tayt Çıktı

Şüpheli koliden tayt çıktı



ÇANAKKALE'deki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir oturma bankının üzerine bırakılan koli, bomba olabileceği şüphesiyle korkuttu. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı koliden tayt çıktı.



Demircioğlu Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı'nda, Çanakkale Savaşları'ndan kalma tarihi topun önünde bulunan oturma bankında, bugün saat 16.30'da, sahipsiz bir koli olduğunu gören vatandaşlar bomba olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaklaşık 200 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturdu. Olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imza uzmanı, kısa bir incelemenin ardından şüpheli koliyi fünyeyle patlatmaya karar verdi. Hazırlıkların ardından patlatılan koliden, etrafa taytlar saçıldı. Yapılan inceleme sonrası ekipler tarafından toplanan taytlar polis merkezine götürüldü. Olayın ardından herkes rahat bir nefes aldı. Hayat normale döndü.