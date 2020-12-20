Çanakkale sokaklarında sessizlik hakim

Çanakkale sokaklarında sessizlik hakim

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Cuma günü akşam saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00'e kadar genel sokağa çıkma sınırlamasına büyük oranda uyuluyor. Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında sabaha kadar denetimlerine devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE