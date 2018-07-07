Çanakkale Sokak Basketboluna Doyacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek, "2. Umurbey Belediyespor Troya Kupası" 11-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesi geçtiğimiz yıl yoğun katılımla ilkini düzenlediği ve spor otoritelerinden tam not alan streetball turnuvasının (sokak basketbolu) ikincisini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

"2. Umurbey Belediyespor Troya Kupası" adıyla 11-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalara kordonda yer alan Çağlar Kaynak Basketbol Sahası ev sahipliği yapacak.

Bir önceki yıl 46 takımın katıldığı, bu yıl da yüksek katılımın beklendiği turnuvada boy gösterecek takımlar, çeşitli yaş kategorilerinde birincilik kupasına ulaşabilmek için ter dökecek.

Turnuvaya ilişkin açıklamalarda bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, imkanlar dahilinde sporun ve sporcunun yanında olmaya her zaman özen gösterdiklerini belirtti.

Geçen yıl ilkini düzenledikleri streetball turnuvasında hem katılım hem seyirci anlamında büyük ilgiyle karşılaştıklarını, bunun da kendileri adına memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, "Halkımızın gösterdiği teveccüh, bu turnuvayı geleneksel hale getirme adına bizleri teşvik etti. En büyük amacımız çocuklarımıza, gençlerimize sporu sevdirmek. Bunun yanı sıra spor aracılığıyla onları zararlı alışkanlardan koruyabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Başkan Yavaş ayrıca, Çanakkale için ayrı anlam taşıyan 2018 Troya Yılı'na katkı sağlamak adına bu yılki turnuvanın ismini "2. Umurbey Belediyespor Troya Kupası" koyduklarını belirtti. - ÇANAKKALE