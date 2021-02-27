ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

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Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kent merkezinde belirlenen kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler yaptı.

Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu gibi kentin işlek bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel