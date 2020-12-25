ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması

Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Çanakkale'de de kısıtlama kapsamında vatandaşlar kurallara uyuyor. Kentin normal zamanlarda yoğun olan noktalarında saat 21.00 itibariyle sessizlik yaşanırken Kordon Boyu ve İskele Meydanı'nda polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Paket servise çıkan görevlilerin izin belgeleri kontrol edilirken kent genelinde belirlenen noktalarda da uygulamalara başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel