Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi
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Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi

Şiddetli fırtına, Lapseki'nin simgesi Pegasus Heykeli'ni devirdiÇanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı.

06.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:08

Şiddetli fırtına, 'nin simgesi Heykeli'ni devirdi

'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan şiddetli poyraz fırtınası, Lapseki ilçesi iskelesi girişinde bulunan Pegasus (Uçan At) heykelinin kaidesinden koparak yıkılmasına yol açtı. Kaidesiyle birlikte 5.5 metre yüksekliğinde olan heykelde hasar meydana geldi. Lapseki Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan Pegasus heykelinin, onarıldıktan sonra yeniden yerine konacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çanakkale şiddetli fırtına, lapseki'nin simgesi pegasus heykeli'ni devirdi
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