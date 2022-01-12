Çanakkale Seramik, FormArt koleksiyonunu tanıttı

ÇANAKKALE (AA) - FormArt koleksiyonunu tanıtan Çanakkale Seramik, yeni koleksiyonda sanat ve zanaatı tek yüzeyde buluşturdu.

Çanakkale Seramik'ten yapılan açıklamaya göre şirket, sürdürülebilir ürünleri ve yenilikçi tasarımlarıyla, yaşam alanlarına yeni anlamlar katmaya devam ediyor.

Çanakkale Seramik'in yeni FormArt koleksiyonu her bir hissin, seramikteki yansımasını betimlemekle kalmıyor, seramiği unutulmaz anların merkezine taşıyor.

Nostaljiyi, anı ve geleceği aynı anda kucaklayan yeni koleksiyon, klasik tasarım çizgilerini modern dünyanın süzgecinden geçirmeyi hedefliyor. FormArt koleksiyonu, duygulara yeni boyutlar, evlere yeni dokunuşlar kazandırmak üzere Kale satış noktalarında tüketiciyi bekliyor.

AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi Haberleri

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