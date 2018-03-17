Çanakkale Şehitleri Yakınları, Çanakkale Zaferini Anma Etkinliği Yaptı

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği işbirliğinde 'Çanakkale Ruhu Canlanıyor' adlı etkinlik yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla yapılan etkinliğe, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Etkinlik kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve Dernek Başkanı Rıza Yağar açılış konuşması yaptı.

Kuranı Kerimin okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu mini bir konser verdi. Kocasinan Belediyesi Çocuk Tiyatro Gurubunun oyunu ile devam eden etkinlik emeği geçenlere plaket takdiminin ardından son buldu. - KAYSERİ