Çanakkale Şehitleri ve Afrin İçin Bisiklet Turu

Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü kapsamında Çanakkale Şehitlerini anmak ve Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Yaklaşık bin bisikletçinin katıldığı etkinlikte, sporcular şehitleri anmak maksadıyla 25 kilometre boyunca pedal çevirdiler. Gaziantep Demokrasi Meydanında başlayan etkinlik, Gaziantep savunmasında şehit düşen kahramanlardan Şahinbey'in anıtı başında sona erdi. Etkinliğe her yaştan sporcu katılırken, işitme engelli bisikletçiler de yoğun ilgi gördü. Bisikletlerini Türk bayrakları ile donatan sporcular, 25 kilometre pedal çevirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Gençlik ve Spor il Müdürü Ökkeş Demir, etkinliği Çanakkale Şehitleri ve Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek maksadıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Demir, "Bugün 18 Mart Çanakkale yıldönümü ve şu anda sınırımızı teröristlerden temizlemek maksadıyla başlatılmış olan Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak ve tüm şehitlerimizi anmak için bu etkinliği düzenledik. Gaziantep'te çok büyük bir bisiklet etkinliği oldu. Burada engelli ve engelsiz bütün sporcularımız bu etkinliğe katıldılar. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türk halkına sporcular olarak bir mesaj veriyoruz bu vatan bizim başka bir vatanımız yok diyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP