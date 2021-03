Çanakkale şehitleri Osmaniye'de dualarla anıldı

Osmaniye'de '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Töreni' dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de anma töreni düzenlendi. Asri mezarlıkta düzenlenen tören çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte saygı atışının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu program günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Şeref defterini imzalayan Vali Erdinç Yılmaz yaptığı konuşmasında Çanakkale'nin kanla yazılmış bir zafer olduğunu kaydetti.

Çanakkale Zaferini ve şehitleri anmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Vali Yılmaz, "Bugün 18 Mart Türk'ün dünyaya sesini duyurduğu, tarihin seyrinin değiştiği, esarete karşı başkaldırıp, bağımsızlığı uğruna vatan aşkıyla canlarını feda eden yüzbinlerin şehit olduğu şanlı Çanakkale Zaferi'mizi ve şehitlerimizi anmanın onurunu yaşamaktayız. Çanakkale kanla yazılmış bir zaferdir. Milletinin geleceği için kendi geleceğinden vazgeçip, kendi kaderine boyun eğen ama vatanının kaderine boyun eğmeden göğsünü düşmana siper eden Mehmetçiğin sessiz çığlığıdır. Bir an olsun arkasına bakıp geri adım atmayan, şehadete ereceğini bile bile iman dolu göğsüyle cennete yürüyen yüz binlerin zaferidir. Mermisi tükenmiş, mevziisini terk edip gitmek yerine süngüsünü takıp taarruza geçmiş, düşmana koşarken ölümü korkutan yüzbinlerin zaferidir. Çanakkale öyle bir zaferdir ki tek yürekte toplanan bayrak aşkıyla, her bir ağızdan yükselen aynı ses 'Ya İstiklal ya Ölüm' işte böyle başladı şanlı zafer. Ölümsüz vatan muhafızları çiğnedi düşmanı ezercesine. Kaldırdı Seyit Ali'm mermiyi, düşman yiğit gördü mert gördü. Yüreği vatan aşkıyla çarpan Türkü gördü. Ey Türk evladı, bastığın yerleri toprak diyerek geçemezsin çünkü o toprak ki bir mezar taşı bile olmadan kaybolup giden isimsiz kahramanların ağıtları, hilal ile yıldıza asil rengini veren şehitlerin kanıdır. Öyle şanlı bir kandır ki vatan toprağının her karışını sulayarak her bir damlasıyla göklerde dalgalanır. Unutmayın ki düşmeyen sancak 57. Alay'ı, sessiz gecenin kahramanı Nusret Mayın Gemisi'ni, gizli darbenin başrol oyuncusu Mesudiye zırhlısını, Conk Bayırı'ndaki şanlı direnişi, insanlığın savaşı yendiği Gelibolu'yu, efsaneleşen Koca Seyit'i ve cesur yürek Yahya Çavuş'u, hiç kimse tarih sahnesinden silemez!" diye konuştu.

Törenin ardından Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bırakıp dua etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı