Çanakkale şehitleri, Mersin Şehitliğinde mini törenle anıldı MERSİN (İHA) – Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında törenlerin iptal edilmesi nedeniyle '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nde, Mersin'de az sayıda protokol üyesinin katılımıyla mini bir tören düzenlendi.

MERSİN (İHA) – Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri kapsamında törenlerin iptal edilmesi nedeniyle '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nde, Mersin'de az sayıda protokol üyesinin katılımıyla mini bir tören düzenlendi. Mersin Şehitliğinde düzenlenen törende Çanakkale şehitleri anıldı.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde yayınlanan genelge doğrultusunda, Mersin Valiliği tarafından '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü' töreni iptal edilmişti. Bu kapsamda, Mersin Şehitliğinde bir anma programı düzenlendi. Programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer katıldı.

Şehitlik Anıtına Mersin Valiliği, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA