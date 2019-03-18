Çanakkale Şehitleri, Karabağlar'da Anıldı

Törende konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, Çanakkale şehitlerinin, emperyalist güçlere canları pahasına geçit vermediğine dikkati çekti. Başkan Selvitopu, "Ülkemizin Kurtuluş Savaşı bence Çanakkale'de başladı" dedi.

Emperyalist istilacılara karşı şanlı bir destanın kanla yazıldığı Çanakkale Savaşı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabağlar'da da bir kez daha anıldı. Karabağlar Belediyesi tarafından Şehitler Parkı'nda düzenlenen, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü anma etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurtuluş Savaşı ruhu Çanakkale'de başladı

Etkinlikte Konuşan Başkan Muhittin Selvitopu, bundan 104 yıl önce emperyalistlere tüm zorluklara rağmen geçit verilmediğine işaret etti. Başkan Selvitopu, "Bu mücadelenin içerisinde önemli bir komutan vardı. Mustafa Kemal vardı. Birçok cephede savaşan Mustafa Kemal, Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında da çok önemli bir rol oynadı. Böylece ülkemizin Kurtuluş Savaşı bence Çanakkale'de başladı. Çanakkale'de o ruh oluştu ve daha sonraki yıllarda ulusal mücadele, Kuva-yı Milliye ruhuyla yedi düvele kaşı savaşılarak kazanıldı. Bu uğurda canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Sadece bir gün değil yılın 365 günü önlerinde saygıyla eğilmek görevimiz. Bizler bugün buradaysak bağımsız, Cumhuriyetimiz ayakta kalabiliyorsa onların sayesinde. Asla unutmayacağız. Yüreğimizde, gönlümüzde yaşayacaklar. Aynı şekilde gazilerimizin önünde de saygıyla eğiliyoruz. Onlar da bu ülkenin bağımsızlığı için korkmadan canlarını ortaya koyan arkadaşlarımız, dostlarımız" dedi.

Şehit aileleri ve gazilere seslenen Başkan Selvitopu, "Şunu bilin ki sizlerin acısı bizim acımızdır. Şehitlerimiz, dünya durdukça Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbinde yaşayacaklardır" diye konuştu.

Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı

Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İzmir İl Başkanı Gazi Astsubay Recep Doğru da etkinlikte bir konuşma yaparak günü anlam ve önemine değindi.

Konuşmalar sonrasında Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) öğrencileri, Çanakkale Savaşı'nın konu edinen bir oratoryo sergiledi. Daha sonra Başkan Selvitopu, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte Şehitler Anıtı'na karanfil bırakarak dua etti. Etkinlikte ayrıca şehitler için lokma döküldü.

Kaynak: Bültenler