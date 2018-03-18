Çanakkale Şehitleri Kahire'deki Türk Şehitliğinde Anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki Türk şehitliğinde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Kahire Askeri Ataşesi Albay Mustafa Özgür Tüten, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kahire Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Bozgöz, Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz'ın yanı sıra El Ezher Üniversitesi'nde eğitim gören Türk öğrenciler ve diğer vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Eruygur bir konuşma yaptı. 18 Mart'ın "Türk milletinin kalbine saplanmak istenen hançere karşı güçlü ve keskin iradesinin en anlamlı örneklerinden biri" olduğunu söyleyen Eruygur, şöyle devam etti:

"1915-18 yılları arasında Filistin cephesinde İngilizler tarafından esir alındıktan sonra Mısır'daki esir kampları ve hastanelerde hayatlarını kaybeden yaklaşık 4 bin 500 subay ve eratımızın yattığı bu mekanda, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğimizi belirtmek isterim."

Törende Kahire Yunus Emre Enstitüsü Türkçe kursiyeri bir öğrenci, "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri okudu. Ayrıca Mısırlı bir hafız tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Tören sonunda Birinci Dünya Savaşı'nda Türk askerinin karavanasını oluşturan tarhana çorbası ve üzüm hoşafı misafirlere ikram edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla ayrıca Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Genelkurmay Arşivi'nden seçilen belge ve fotoğraflar sergileniyor. Bu akşam da enstitü binasında "Çanakkale Yolun Sonu" adlı film gösterilecek.