Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
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Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

19.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:46
Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Samsun'da cuma namazı öncesinde Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

Samsun'da cuma namazı öncesinde Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

Samsun Valiliği'nin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Anma Programı kapsamında Büyük Cami'de cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Okunan Kur'an-ı Kerim, yapılan dua ile şehitlerinin ruhuna hediye edildi.

Program hakkında bilgi veren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Dün Çanakkale Zaferimizin yıldönümüydü. Şehitlerimizi anıp, gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldik. Şimdi de Büyük Cami'de pandemiye uygun koşullarda olmak üzere mevlit tertip ettik. Okunan Kur'an-ı Kerim'i şehitlerimizin ruhuna hediye ettik" dedi.

Programa ayrıca Garnizon Komutanı Topçu Alb. İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Alb. İbrahim Güven, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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