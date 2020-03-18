Çanakkale şehitleri için İzmir'de anma töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen törene katıldı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un katıldığı tören duygu dolu anlara sahne oldu.

Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. İdlib'te şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan ile Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın mezarları başında dua edildi.

Törene Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir İl Başkanlığı, İzmir Şehit Aileleri Derneği, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Tüm Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Bültenler