Çanakkale şehitleri için hoşaf ve ekmek ikram ettiler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma gününde AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanlığı, vatandaşa hoşaf ve ekmek ikramında bulundu.

Atatürk Anıtı önünde kurulan stantta, Çanakkale zaferinin ne şartlar altında kazanıldığını hatırlatmak için program düzenlediklerini belirten AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanı Hanifi Gökmen şunları söyledi, "18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de kutsal değerlerimiz uğruna, tüm olumsuzluklara karşı canı pahasına çarpışan kahraman ordumuz ile yüce milletimiz, kara ve deniz savaşlarında düşman kuvvetlerine 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını dünyaya ilan edip, vatan ve bayrağına sahip çıkmıştır.

Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden ve bu güzel yurdumuzu bizlere emanet eden aziz şehitlerimiz; tüm dünyaya milletimizin bağımsızlığını ilan etmiştir.

Aziz milletimizin, tarihin her döneminde gösterdiği eşsiz kahramanlıklar, tarihe altın harflerle yazdırdığı destanlar, hürriyet ve istiklal uğruna sergilediğiniz ulvi ruh örnekleri, bizler için her zaman gurur ve onur kaynağı olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü münasebetiyle de; Bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı