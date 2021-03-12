Çanakkale şehitleri için 9. turunu İzmir'den başlatan bisikletli gezgin, 5 gün pedal çevirecek
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Çanakkale şehitleri için 9. turunu İzmir'den başlatan bisikletli gezgin, 5 gün pedal çevirecek

12.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:56
Çanakkale şehitleri için 9. turunu İzmir'den başlatan bisikletli gezgin, 5 gün pedal çevirecek

Şehitleri anmak için daha önce 8 kez bisiklet turuna çıkan Orhan Kotluk, 9'uncu anma turu için İzmir'den Çanakkale'ye yola çıktı.

Şehitleri anmak için daha önce 8 kez bisiklet turuna çıkan Orhan Kotluk, 9'uncu anma turu için İzmir'den Çanakkale'ye yola çıktı.

Çanakkale şehitleri için 2010-2019 yılları arasında "253 bin şehit için 253 bin pedal" sloganıyla Adana'dan bisikletiyle Çanakkale'ye giden 44 yaşındaki Kotluk, bu kez güzergaha yeni taşındığı İzmir'den başladı.

Son hazırlıklarını tamamladıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıkan Kotluk, 350 kilometrelik yolu 5 günde tamamlamayı hedefliyor.

Kotluk, AA muhabirine, yolculuğuna bu yıl salgın nedeniyle geç başladığını, Seyit Onbaşı'nın Balıkesir'in Havran ilçesindeki anıtı ve kabrini de ziyaret edeceğini, 5 günlük turun ardından Çanakkale'deki törenlere katılmayı planladığını belirtti.

Kotluk, İzmir'den Sarıkamış'a gitme hedefinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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