Çanakkale Şehitleri İçin 253 Bin Pedal Çevirecek

Seyyar satıcı Orhan Kotluk, şehitleri anmak üzere "253 bin şehit için 253 bin pedal" parolasıyla bisikletiyle Adana'dan 8. defa Çanakkale'ye gitmek için yola çıktı.

Kotluk, Atatürk Parkı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana şehitlere saygı bisiklet turunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Çanakkale'de yatan "253 bin şehit için 253 bin pedal" parolasıyla yola çıkacağını ifade eden Kotluk, bisikletiyle 8. defa Çanakkale'ye gideceğini belirtti.

Kimseyi temsil etmediğini, tamamen şahsi düşünceleriyle Çanakkale'ye gideceğini aktaran Kotluk, "Yeni nesle bu vatanın kolay kazanılmadığını hatırlatmak istiyorum. Orada yatan dedelerimizin bizim için ne şartlarda can verdiklerini bilsinler." dedi.

Yolculuğunun tahminen 12 gün süreceğini ifade eden Kotluk, oradaki törenleri izleyip otobüsle Adana'ya döneceğini kaydetti.

Kotluk, bisikletine taktığı güneş panelinin yanı sıra çadırı ve uyku tulumuyla Çanakkale'ye ulaşmak üzere Adana'dan yola çıktı.

Kotluk, Pozantı, Ulukışla, Ereğli, Konya, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir güzergahını izleyerek 18 Mart'ta Çanakkale'ye ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA