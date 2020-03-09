Çanakkale şehitleri Çankaya'da anılacak
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Çanakkale, Taşdelen, Çankaya, Ankara, Güncel

Çanakkale şehitleri Çankaya'da anılacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Atay ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

09.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:14
Çanakkale şehitleri Çankaya'da anılacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Ali Atay ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.


Çankaya Belediyesi ve Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği'nin her yıl ortaklaşa gerçekleştirdiği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası etkinliklerinin de konuşulduğu görüşmenin ardından Atay,18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla geleneksel lokma dağıtımı ve benzer etkinlikleri Ankara'da birlikte yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Taşdelen'e teşekkür plaketi takdim etti.


Karadeniz'in uç noktasından temsilciler


Başkan Taşdelen, Sinop iline bağlı ilçelerin yerel derneklerini bir araya getiren Sinoplular Federasyonu ve Ankara Sinoplular Derneği temsilcileri ile de bir araya geldi.


Federasyonun ve bileşenleri olan ilçe dernekleriyle gerçekleştirilen ortak etkinliklerden dolayı teşekkür eden SinopFed Başkanı Kenan Güllü, Taşdelen'e el yapımı Sinop Takası maketi ve plaket takdim etti.


Haritacılardan Taşdelen'e ziyaret


Taşdelen ayrıca, TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Mert Özdağ ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Seçimlerin ardından yeni çalışma dönemine başlayan mühendisler, Çankaya Belediyesi ile mesleki anlamda çalışmalar sürdürmeye devam etmekten memnuniyet duyacaklarını aktardılar.


Kapılarının sivil toplum örgütlerine ve meslek odalarına her zaman açık olduğunu ifade eden Taşdelen, "Demokratik katılımcı, şeffaf yönetim anlayışımız gereği attığımız her adımda sizlerle birlikte olmayı önemsiyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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