Çanakkale Şehitleri Büyükçekmece'de Anıldı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Çanakkale Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Çanakkale şehitleri için önce Kuba Camii'nde mevlid okutuldu, ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeHalk Müziği Sanatçısı Recep Ergül Çanakkale türküleri söyledi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitlerini Anma programı düzenlendi. Çanakkale şehitleri için önce Kuba Camii'nde mevlid okutuldu, ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde Çanakkale türküleri söylendi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımı ile gerçekleşen programda Kuba Camii'ndeki mevlidin ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. Sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Halk Müziği Sanatçısı Recep Ergül, Çanakkale türkülerini seslendirdi.Ünlü bestekar Amir Ateş ve Recep Ergül Çanakkale Türküsünü birlikte söyledi. Yoğun ilginin gösterildiği programda vatandaşlar da türkülere eşlik etti. Çanakkale destanının fotoğrafları ise Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi.

"Çanakkale ruhunu çok iyi anlamalıyız"

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çanakkale ruhunu çok iyi anlamalıyız. Birliğin, beraberliğin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, bütün bu ülke milletinin yokluklar içerisinde yedi düvele karşı emperyalizmin üstün silahlarına karşı hangi ruhla mücadele edilerek Çanakkale'yi geçilmez yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atmış. Bunu çok iyi irdelemek lazım. Bu aziz vatanı bize hazırlayıp teslim eden Çanakkale kahramanlarımız başta olmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bugüne kadar bu ülke için, vatan için, bayrak için, devlet için, din için toprağa düşmüş ne kadar şehidimiz varsa bu akşam hepsini rahmetle, şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL