Çanakkale Şehitleri Anısına Kano Yolculuğu

Çanakkale şehitlerini anma ve savaşsız bir dünya amacıyla kano ile İzmir'den Çanakkale gitmek üzere yola çıkan Gülhun ve İlker Gürbüz çifti Foça'da mola verdi.

Çanakkale Savaşı'nın 103. yıl dönümünde, "Bizi Unutma" sloganıyla 14 Nisan Cumartesi günü İzmir'den yola çıkan aktivist Gürbüz çifti, 180 deniz mili (330 kilometre) kat ederek Çanakkale'ye ulaşmayı hedefliyor. Çanakkale Kara Savaşları'nda hayatını kaybeden dedelerini ve tüm şehitleri anmayı amaçlayan Gülhun ve İlker Gürbüz çiftinin yolculuğu, 23 Nisan'da Çanakkale'de sona ermesi planlanıyor.

Foça Belediyesi Karakum Plajı'na mola için gelen Gülhun ve İlker Gürbüz çiftini, Foça Belediyesi ve Foça Yelken İhtisas Kulübü yöneticileri karşıladı. Gürbüz çiftine, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ adına 'hoş geldiniz' çiçeği sunuldu.

İlker Gürbüz, yolculuk hakkında, "Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılında, İstanbul'dan Çanakkale'ye bir yolculuk yapmıştık ve o yolculuk tekrar etti. Bu yıl rotamızı değiştirdik. Bu bir farkındalık kampanyası. Amacımız Çanakkale şehitlerimizi anmak. Savaşsız bir dünya hayal ediyoruz" dedi. Gülhun Gürbüz de, "Üç yıl İstanbul-Çanakkale yaptık. İzmir'i çok seviyoruz. Bu rotayı da görmek istedik. İnsanlarla tanışmak ve amacımızı anlatmak istedik. Amacımız atalarımızı anmak, Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmak. Savaşların son bulmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

Dün geceyi Foça Belediyesi Karakum Plajı'nda kurdukları kampta geçiren Gülhun ve İlker Gürbüz çifti, bu sabah rotasına devam etti. - İZMİR