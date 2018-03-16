Çanakkale Şehitleri Anıldı - Washıngton

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Büyükelçilik binasındaki törene Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Askeri Ataşe Tuğgeneral Ümit Yıldız, büyükelçilik çalışanları, askeri ateşelik yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra büyükelçilik binasındaki kabul salonunda devam eden etkinlikte, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) imam hatibi Ali Tos tarafından Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Deniz Binbaşı İlyas Emre Gürsoy ile elçilik müsteşarı Emre Özkan'ın konuşmalarının ardından Çanakkale konulu belgesel gösterimi yapıldı.