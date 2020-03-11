ÇANAKKALE Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Gelibolu'ya ulaştı
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Çanakkale, Gelibolu, Tokat, Gümüş, Güncel

ÇANAKKALE Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Gelibolu'ya ulaştı

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Gelibolu'ya ulaştıÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı.

11.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:18
ÇANAKKALE Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Gelibolu'ya ulaştı

Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Gelibolu'ya ulaştı

ÇANAKKALE Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ulaştı. Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret eden Saffet Gümüş, dua edip, türbeye Türk bayrağı astı.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'un Bağcılar ilçesinden elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve dönemin askeri kıyafetini giyen Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Gelibolu ilçesine ulaştı. Elinde Türk bayrağı ile şehir merkezine gelen ve Fener Meydanı'ndaki Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret eden Gümüş, dua edip, türbeye Türk bayrağı astı.

2 Mart'ta yürüyüşe başladığını belirten Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, "Yürüyüşümüzün amacı biliyorsunuz, bundan 15 gün önce, İdlib'de 34 kahraman Mehmetçiğimiz bizler için orada şehit oldular, bu vatan için. 105 yıl önce de bizim atalarımız burada şehit oldu, vatan için, bayrak için. O günkü şartlarda, dünyamıza bizim Türkiye'mize saldıran yedi düvel bugün yine bizim etrafımızda, bizi bölmek, bizi parçalamak istiyor" dedi.

YUNAN VEKİLE TEPKİ

Konuşmasını Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki göstererek devam eden Gümüş, şunları söyledi:

"105 yıl önce atalarımızın bize emanet ettiği bu güzel bayrağımıza bundan 15-20 gün önce, Yunanistan'ın bir tane çocuğu var. İsmini bile anmıyorum o çocuğun. Diyorum ki, Yunanistan'ın o çocuğu, bizim bayrağımız, bizim özelimizdir. Bizim kutsalımızdır, bayrak olmadan vatan olmaz, vatan olmadan ezan olmaz. Bizim bayrağımıza, mahremimize değen o eli kökünden kırarız. Bugün dün olduğu gibi bugün de yeniden geliriz Yunanistan'ın değil, Atina'nın tam köşesine o bayrağı dikeriz."

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Gelibolu ilçesinden sonra Eceabat ilçesine doğru yürüyüşe geçti. Gümüş, cuma günü Çanakkale Valiliği'ni ziyaret edecek. Pazar günü ise, Şehitlikte 2 saat nöbet tutacak. Saffet Gümüş'ün şehitler anısına 17 gün boyunca yaklaşık 400 kilometrelik yürüyüş yapması bekleniyor.

ÇANAKKALE Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Gelibolu'ya ulaştı

Kaynak: DHA

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ÇANAKKALE Şehitler için Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Gelibolu'ya ulaştı

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