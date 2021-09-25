Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneğinden valiyi ziyaret - Haberler
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Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneğinden valiyi ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneğinden valiyi ziyaret

Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Gülşen Uz, Çan Şube Başkanı Nail Eker, Genel Sekreter ve Proje Koordinatörü Gökhan Uz, Şehit yakınları, Gazi ve Gazi yakınları ile gönüllü gençler Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Gülşen Uz, Çan Şube Başkanı Nail Eker, Genel Sekreter ve Proje Koordinatörü Gökhan Uz, Şehit yakınları, Gazi ve Gazi yakınları ile gönüllü gençler Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Gökhan Uz yaptığı açıklamada Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği işbirliğinde Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gönüllü Gençlerle Kahramanlara Vefa Projesi ile Muğla, Aydın ve İzmir şehirlerine gezi programı düzenlendiğini ve bu programla Şehitlik ve Gazilik bilinci açısından farkındalık oluşturmanın hedeflendiğini söyledi.

Şehitler diyarı olarak bilinen Çanakkale'deki görevi süresince Vali Orhan Tavlı'nın şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Çanakkale Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Gülşen Uz "Bu projeyle hem Muğla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gönüllü gençlerin de desteğiyle Şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarına göstermeyi, hem de ilimizde görev yaptığı sürede büyük ailemizin bir ferdi olan Sayın Valimiz Orhan Tavlı'yı ziyaret etmeyi istedik. Gençlerimizin de Sayın Valimiz Orhan Tavlı ile tanışmalarını sağlamak istedik" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muğla Valisi Orhan Tavlı "Vatanı için, Milleti için, Bayrağı için, Devleti için hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken Gazilik mertebesine erişmiş Gazilerimizi de şükranla yad ediyor, Rabbimden hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu.

Gönüllü Gençlerle Kahramanlara Vefa projesinin çok yerinde ve anlamlı bir proje olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı "Şehitlerimizin bu millete emaneti olan yakınları ile gazilerimiz için ne yapsak azdır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneğinden valiyi ziyaret

Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneğinden valiyi ziyaret

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Haber: Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneğinden valiyi ziyaret - Haberler
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