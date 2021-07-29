Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yeni Yönetiminden Vali İlhami AKTAŞ'a Ziyaret

Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz ve yeni yönetim kurulu üyeleri Ayten Kesikbaş, Meryem Eker, Faize Eriş, Ali Coşgun, Nail Eker, Dilek Esen, Barbaros Tuzcu ile Gülsüm Mutlu, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz ve yeni yönetim kurulu üyeleri Ayten Kesikbaş, Meryem Eker, Faize Eriş, Ali Coşgun, Nail Eker, Dilek Esen, Barbaros Tuzcu ile Gülsüm Mutlu, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz, derneğin faaliyetleri hakkında Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gülşen Uz ve yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olması temennisinde bulunarak dernek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre