Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, yarın Denizli'de ziyarete açılacak
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, yarın Denizli'de ziyarete açılacak

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, yarın Denizli'de ziyarete açılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", 19-20 Nisan'da Denizli'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", 19-20 Nisan'da Denizli'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mobil müzenin, yarın 10.00-18.00 saatleri arasında 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Denizlilerle buluşacağı belirtildi.

Mobil müzenin, 20 Nisan Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında Çameli Hükümet Konağı önünde ziyaret edilebileceği kaydedilirken şu ifadelere yer verildi:

"Savaş dönemine ait çeşitli materyallerin, videoların ve savaş objelerinin sergilendiği bu tır, dış ses, ambiyans ve tasarımıyla ebediyen yaşayacak Çanakkale ruhunun, Türkiye'nin dört bir yanına taşınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Mobil müze ziyareti sırasında ziyaretçilerimize ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak olup içeriye bir defada en fazla 10 kişi kabul edilerek, sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacaktır. 0-6 yaş çocuklarımız ebeveynleri ile beraber müzeye kabul edilebilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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