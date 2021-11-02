ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ SİNOP'TA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ SİNOP'TA

Habermetre - Haberler | Toplum
ÇANAKKALE SAVAŞLARI MOBİL MÜZESİ SİNOP'TA

Belediye Başkanımız Barış AYHAN Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU ve protokol üyeleri ile birlikte; Çanakkale ruhunu yaşatmak, çeşitli bilgi, belge, materyal ve görsellerle vatandaşlarımıza Çanakkale'yi anlatmak üzere kentimize gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Belediye Başkanımız Barış AYHAN Sinop Valisi Erol KARAÖMEROĞLU ve protokol üyeleri ile birlikte; Çanakkale ruhunu yaşatmak, çeşitli bilgi, belge, materyal ve görsellerle vatandaşlarımıza Çanakkale'yi anlatmak üzere kentimize gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni ziyaret etti.

Mobil Müze 2-4 Kasım tarihleri arasında Hükümet Meydanı'nda gezilebilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title