Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Giresun'da

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle Giresun'da ziyarete açıldı.

Vali Vekili Davut Sinanoğlu; Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ile birlikte Mobil Müzeyi ziyaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk seferberlik emrinden, zaferin kazanıldığı güne kadar kara ve deniz savaşlarının materyalleri, videolar, savaş objeleri ile döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgelerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 18-19- 20 Kasım 2021 tarihlerinde 10. 00-18. 00 saatleri arasında Atatürk Meydanı'nda ziyaretçilerini kabul edecek.

Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan #ÇanakkaleSavaşları Mobil Müzesi, vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle ilimizde ziyarete açıldı.

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— TC Giresun Valiliği (@TC_giresun) November 18, 2021

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