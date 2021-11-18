Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Giresun'da ziyarete açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Giresun'da ziyaretçilerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Giresun Atatürk Meydanı'na geldi.

İçerisinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeli ile videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Giresun Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci de mobil müzeyi ziyaret etti.

Çanakkale'yi gidip göremeyenler için hazırlanan mobil müze, 18-19-20 Kasım'da 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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