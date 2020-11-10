Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Erzincanlılarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Erzincanlılarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında, Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Erzincanlılarla buluştu.

Erzincan'da Saat Kulesi önündeki meydanda ziyarete açılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ziyaretçiler, Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf, çeşitli görsel materyal ve videoların izletildiği müzede, Çanakkale cephesinden kalan çeşitli savaş objelerin sergilendiği bölümleri gezdi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi proje koordinatörlerinden Yunus Erdem, müzenin 2 gün boyunca ziyarete açık tutulacağını belirtti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinin 42 durağının Erzincan olduğu belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

"Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale. Çanakkale bir milletin doğduğu yer. Bir milletin vatanı için, geleceği için gözünü bile kırpmadan ölüme gittiği, genç yaşlı demeden omuz omuza savaştığı yer. Arkasına bile bakmadığı yer, tereddüt dahi etmediği yer. Bir milleti, millet yapan, adını tarihe destansı bir kahramanlık ve cesaret örneği ile yazdıran yer. Çanakkale Savaşı, işte böyle bir hikaye ile 105 yıl önce yaşandı. Ama hiçbir zaman kalplerimizden, akıllarımızdan gitmedi. Hiç eksilmedi, Çanakkale denildiğinde yüreklerimizi sızlatan o his. Hiç eksilmedi, Çanakkale denilince bizler için kendisini sorgulamadan ateşe atanlara duyduğumuz saygı. İlk günkü gibi sıcak, ilk günkü gibi taze. İşte bu sebeple bu millet, hiç gitmese de o tarih yazılan şehre, en küçüğünden en büyüğüne kadar bilir Çanakkale'nin anlamını.

Projenin amacı bu proje kapsamında, Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için bir "Mobil Tır" konsepti geliştirilerek, ülkemizin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacaktır. Hedef Kitle Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 81 ilimizde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmesi planlanmaktadır. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkemizde ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanmaktadır." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı