Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Edirne'de Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Eski Cami yanındaki İlhan Koman Parkı'nda dün kapılarını Edirnelilere açan müzeyi çok sayıda kişi ziyaret etti.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletildiği ekranların, Çanakkale Cephesi'nden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölümün ve Çanakkale askeri heykelinin de bulunduğu müze, ilgi gördü.

Müze bugün de ziyaretçilerini ağırladıktan sonra kentten ayrılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, müzeyi ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyenler için Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin "Mobil Tır" konseptinde geliştirildiğini söyledi.

Tarihi yarımadaya gitmemiş ve gidemeyecek olan

dezavantajlı gruplara bu mirasın ulaştırılacağını aktaran Soytürk, müzenin 81 ilde kapılarını açacağını kaydetti.

Bu arada müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maskesi olmayanlar içeri alınmadı.

Kaynak: AA