Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aydın'da ziyarete açıldı
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aydın'da ziyarete açıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aydın'da ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Aydın'da kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Aydın'da kapılarını açtı.

Efeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndaki tırı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da gezdi. Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'den bilgi aldı.

Aksoy, gazetecilere, Çanakkale Savaşları'nın, toplumun tüm kesimleri tarafından öğrenilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin önceki dönemde ne tür mücadeleler verilerek kurulduğunu anlamaları bakımından oldukça önemli. Çanakkale ruhunu, Çanakkale Savaşları'nın hangi şartlarda kime karşı verildiğini çok iyi anlamak ve bilmek durumundayız. Özellikle genç arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmalarına fırsat yaratacak bir organizasyon." dedi.

Ziyaretçiler, tırda, Çanakkale Savaşı'ndan kalma objeleri, fotoğraf ve resimleri görebiliyor. Tırda, savaşı anlatan video da gösteriliyor.

Yarın da ziyarete açık olacak tır, daha sonra kentten ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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