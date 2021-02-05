"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Aksaray'da ziyarete açıldı
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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Aksaray'da ziyarete açıldı

05.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:04

Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Aksaray'da ziyarete açıldı.

Çanakkale Savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Aksaray'da ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Çanakkale'den 2 Temmuz'da yola çıkan mobil müze Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu.

Çanakkale Savaşları dönemine ait eşya, mektup ve materyallerin sergilendiği mobil müzede belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer aldı. Mobil müzeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşların girişte görevlilerce ateşi ölçüldü.

Müzeyi 5 yaşındaki çocuğuyla ziyaret eden ve göz yaşlarına hakim olamayan Fatma Özdemir, AA muhabirine, kızına o dönemleri tanıtmak ve anlatmak için ziyarete geldiğini söyledi.

Çanakkale'ye çok gitmek istediğini ancak hiç nasip olmadığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Askerlerimize ait bu kadar eşyayı görmek insanı çok duygulandırıyor. Kızımın da tarihi anları görmesini, o anlara şahit olması ve öğrenmesini istedim. Çok duygulandırıcı bir yer. Tüm eşyaları tek tek inceledik. Herkesin burayı gelip görmesini isterim."

Osman Özdil ise Çanakkale'ye daha önce gidemediğini ancak kitaplardan tarihi okuduğunu müzeyi de gezdiğini ve çok duygulandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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