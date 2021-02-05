Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da

05.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:17
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da

ÇANAKKALE Savaşı dönemine ait materyaller ile dijital gösterilerin sunulduğu 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi', Aksaray'da ziyarete açıldı.

ÇANAKKALE Savaşı dönemine ait materyaller ile dijital gösterilerin sunulduğu 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi', Aksaray'da ziyarete açıldı. Mobil müzeye halk, yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca oluşturulan ve 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' sloganıyla geçen yıl 2 Temmuz'da Çanakkale'den yola çıkarılan mobil müze, Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na getirildi. Çanakkale Savaşı dönemine ait eşyaların, mektupların ve materyallerin sergilendiği mobil müzede; belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri yer aldı. Halk, mobil müzeyi ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Çağatay Van, "Bugün Çanakkale Savaşı'nın konu edinmiş olduğu müze TIR'ını geziyoruz. İnsanlık tarihi başına gelen en büyük felaketlerden olan savaş kavramının içinde bulunduğu ve insanlığın yüzüne vurmuş olduğu felaketi, bunun yanında dünyada eşi ve emsali görülmeyen bir kahramanlığın sembolü olarak, Aksaray'da böyle bir şeye şahit olabilmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Burada duygu yoğunluğunun fazla olduğu ve insanın etkilendiği bir ortam var. Etkinlik başladığından beri öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güzel bir duyarlılık gösterdiler ve ilgi oldukça yoğun. Temennimiz insanlık tarihinin bir daha böyle bir durumu yaşamak zorunda kalmaması. Dedelerimizin bize bağışlamış olduğu Çanakkale Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın ön sözünün yazılmış olduğu mekanı tekrardan solumak bizlere ayrıca memnun etti" diye konuştu.

Mobil müzeyi ziyaret eden Tuğçe Güngör ise "Bu müzeye büyük bir rağbet var. 7'den 70 vatandaşlarımız buraya gelip TIR'ı inceledi. Çanakkale'ye biz gidemedik. Çanakkale bizim ayağımıza geldi. Pandemi döneminde sıkılmıştık. Burada manevi atmosferi gezmemiz bizi mutlu etti" dedi.


Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Aksaray'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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