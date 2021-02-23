"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Adana'da ziyarete açıldı
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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Adana'da ziyarete açıldı

23.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:45

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan 30 Haziran 2020'de yola çıkan mobil müze, Adana'da vatandaşlarla buluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan 30 Haziran 2020'de yola çıkan mobil müze, Adana'da vatandaşlarla buluşturuldu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıklar ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 62'nci durağı olan Adana'daki ilk gününde vatandaşlardan ilgi gördü.

Vatandaşlar, İstasyon Meydanı'nda kurulan müzeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belli sayılarda gruplar halinde alınıyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, ateş ölçümünün ardından girdiği müzede, sergilenen eşyalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Elban, ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil müzenin Çanakkale Zaferi'nin hatırlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşı'nın tarihin en önemli savaşlarından biri olduğunu belirten Elban, "Bu kadar sınırlı görsel malzemeyle Çanakkale Zaferi'ni anlatabilmek gerçekten hüner işi. Savaşa hazırlıkla ilgili belgeler, dönemin askerlerinin giyim kuşamı, gerçekten çok güzel nakşedilmiş." diye konuştu.

Elban, mobil müzeye emek veren herkese teşekkürlerini ifade ederek, "Hakikaten sanki Çanakkale'de Gelibolu yarım adasında bir tur atmış ve savaş dönemini yaşamış gibi oluyorsunuz." dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Adana'da 24 Şubat Çarşamba günü de ziyaretçi kabul edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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