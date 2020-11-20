GAZİANTEP - Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 47 ilde 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", 47 ilde 60 binin üzerinde kişiyi Çanakkale ruhuyla buluşturdu.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", 47 ilde 60 binin üzerinde kişiyi Çanakkale ruhuyla buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Gaziantep'te vatandaşların ziyaretine açıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyaretçilerini kabul eden mobil müzede, savaşla ilgili resim, fotoğraf ve çeşitli materyaller yer alıyor.

Mobil Müze sorumlusu Ahmet Sadullah Terzioğlu, AA muhabirine, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu ve 200'den fazla eseri barındırdığını söyledi.

Gezdikleri 47 il ve 33 ilçede 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını ifade eden Terzioğlu, "Mobil müzemizdeki objelerle Çanakkale Savaşları'nı elimizden geldiği kadarıyla vatandaşlara aktarmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Gaziantep'ten de yoğun bir katılım var." dedi.

Terzioğlu, dezavantajlı ve Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşları Çanakkale ruhuyla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Gittiğimiz illerde ziyaretçilerin ilgisi çok yüksek. Çünkü Çanakkale ve Gelibolu'ya gidemeyen çok vatandaşımız var. Biz gitmeyen o insanlara dokunduğumuzda, Çanakkale ruhunu insanlara tattırdığımızda daha mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden emekli Salih Demir ise mobil müzeyi beğendiğini dile getirerek, "Geçmişini bilmeyenler, geleceğini hazırlayamaz. Savaşlarımızın bizlere hikaye olarak gelmemesi gerekiyor. Biz de ikinci bir Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı olmaması için hem kendimiz bu bilgilere sahip olacağız hem de çocuklarımıza öğreteceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir