Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 15-16 Temmuz'da Edirne'de olacak Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 15-16 Temmuz'da Edirne'de olacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 15-16 Temmuz'da Edirne'de olacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığınca hayata geçirilerek, 81 ili dolaşacak olan mobil müze, Edirne'de de ziyaretçilerine kapılarını açacak.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölüm ile Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu mobil müze, 15-16 Temmuz tarihlerinde Edirne'de ziyarete açılacak.

Kaynak: AA