Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı kabri başında anıldı

01.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:02

Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Mezarın bulunduğu Kocaseyit Mahallesi'nde düzenlenen anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar Seyit Onbaşı'nın mezarına kırmızı karanfil bıraktı.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koca Seyit" ve silah arkadaşlarının sayesinde bugün huzur içinde demokratik bir ortamda yaşandığını söyledi.

Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra döndüğü köyünde vefat ettiğini belirten Yazıcı, "Koca Seyit'imizi anmak için geldik ve dua edip hayırla yad ettik. Onun nezdinde Çanakkale ve sonraki savaşlarda şehit olan ve daha sonra vefat eden herkese rahmet diliyoruz. Allah onları cennetinde ödüllendirsin." dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Savaşı Danışma ve Tanıtma Topluluğu Akademik Danışmanı Niyazi Sezen de 45 öğrenciyle Seyit Onbaşı'yı anmaya geldiklerini belirtti.

Anma etkinliğine katılanlar, mahalledeki müzede Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammed Yıkar'dan da dedesinin hayat hikayesini dinledi.

Törene, AK Parti milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA