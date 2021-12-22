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Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Batman'da

Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Batman'da
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Hulusi Şahin, "Çanakkale'den Anadolu'ya" projesi kapsamında oluşturulan 1915 Çanakkale Savaşlarında kullanılan malzemelerin sergilendiği 'Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni ziyaret etti.

ÇANAKKALE (Habermetre) - Valimiz Hulusi Şahin, " Çanakkale'den Anadolu'ya" projesi kapsamında oluşturulan 1915 Çanakkale Savaşlarında kullanılan malzemelerin sergilendiği 'Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni ziyaret etti.

Petrol City AVM fuaye salonunda açılan gezici müzeyi ziyaret eden Valimiz, müze sorumlusu Cengiz Yörükoğlu'ndan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından bir olan Çanakkale Savaşlarının gelecek nesillere daha iyi bir şekilde aktarılması amacıyla; savaştan kalma harp malzemeleri, kişisel ve askeri objeler ile çeşitli malzemelerin sergilendiği müze, 30 Aralık 2021 Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ziyaret sırasında Valimize; İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AVM yöneticileri eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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