Çanakkale Savaşı'nın kahraman kadınlarının anısı, fedakar hemşirelerin yüzüğünde yaşayacak
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Çanakkale Savaşı'nın kahraman kadınlarının anısı, fedakar hemşirelerin yüzüğünde yaşayacak

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesince, koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlıklarla hizmeti veren hemşirelere, Çanakkale Savaşı'nda vatan için kahramanlıkla mücadele eden kadınların hikayesini simgeleyen "cihadiye yüzüğü" hediye edildi.

Çanakkale Savaşı'nın kahraman kadınlarının anısı, fedakar hemşirelerin yüzüğünde yaşayacak
12.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:04

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesince, koronavirüsle mücadelede büyük fedakarlıklarla hizmeti veren hemşirelere, Çanakkale Savaşı'nda vatan için kahramanlıkla mücadele eden kadınların hikayesini simgeleyen "cihadiye yüzüğü" hediye edildi.

Merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 12 Mayıs Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası dolayısıyla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programda, sağlık camiasının her bir ferdinin, insan hayatının kutsallığını ön planda tutarak özveri, gayret ve sevgiyle mesleğini icra ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının yıllarca unutulmayacak fedakarlıklarla ülke için gayret gösterdiğini belirten Kavuş, "Vatandaşının sağlığı adına kendi sağlığından dahi taviz vermek zorunda kalan sağlık camiamızın içerisinde hemşirelerimiz en ön safta yer alıyorlar. Bunun en güzel örneğine koronavirüs salgını boyunca milletçe şahit olduk. Sağlık hizmetinde etkin bir rol oynayan ve mesleklerini büyük bir fedakarlıkla yerine getiren bütün hemşirelerimizin, Hemşireler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hemşirelere takdim edilen "Cihadiye yüzüğü" hakkında da bilgi veren Kavuş, şöyle konuştu:

"Çanakkale, 250 bin şehit verdiğimiz ancak üzerine milyonlarca kitap yazılsa yine de tam anlamıyla anlatamayacağımız şanlı bir zaferdir. 'Cihadiye yüzükleri', dünya tarihinde eşi benzeri yaşanmamış bir tarihin yazıldığı Çanakkale Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapan kadınlarımızın duygu dolu hikayesidir. Çanakkale Savaşı sırasında cephede yaralanan binlerce asker, gemilerle İstanbul'a taşınıp hastanelere yerleştirilir. Ancak cephede hemşire ve hasta bakıcı sayısı yetersiz kalmaktadır. Yardım istenince binlerce kahraman kadın hemşirelik yapmak için yaralıların imdadına koşar. Zaferin ardından kadınlara vefa borcunu ödemek isteyen ordumuz ücret teklif eder. Ancak gece gündüz demeden evini barkını, çoluk çocuğunu ihmal etme pahasına vatan hizmetine koşan kahraman kadınlarımız, bu ücreti kesinlikle reddeder. Onun yerine ordumuz İngilizlerden kalan tüfeklerin namlularını kestirerek yüzük yaptırır. İşte '1332 Cihadiye Yüzükleri' bir teşekkürün ifadesi, küçük ama anlamlı bir hediyedir. Bugün de hemşirelerimiz virüs salgını boyunca aynı kahramanlığı göstererek, o günlerin ruhunu hala aynı dirilikte yaşattıklarını ispatlamışlardır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da hemşireliğin şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Sağlık ordumuzun her bir neferi, her türlü zorlukta ülkemizin her köşesinde, kendi canlarını hiçe sayarak, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalıştığına bir kez daha şahit olduk. Onların kendilerini ve ailelerini bile ikinci plana atarak gösterdikleri bu fedakarlıkları her türlü övgünün üstündedir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından hemşirelere, Meram Belediyesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi'nin en anlamlı hediyelerinden biri olan "Cihadiye Yüzüğünün" kopyaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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