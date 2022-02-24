Çanakkale Savaşı'nda Çarpışan Suriyeliler - Haberler
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Çanakkale Savaşı'nda Çarpışan Suriyeliler

DailyMotion.com - Güncel
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Ülkelerinde 2011 yılında çıkan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan ve zaman zaman ırkçı nefret söylemleri ve fiziksel şiddete maruz kalan Suriyeliler, Türkiye ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savaşı'nda çarpışmış, 600 Suriyeli hayatını kaybetmişti.

ÇANAKKALE (DailyMotion.com) - Ülkelerinde 2011 yılında çıkan iç savaş sonrası Türkiye'ye sığınan ve zaman zaman ırkçı nefret söylemleri ve fiziksel şiddete maruz kalan Suriyeliler, Türkiye ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savaşı'nda çarpışmış, 600 Suriyeli hayatını kaybetmişti

DailyMotion.com - Güncel

Çanakkale, Suriyeli, Türkiye, Savaş, Güncel, Haberler

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