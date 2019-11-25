25.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:28

Çanakkale Savaşı Gezici Müzesi Buldan'da

DENİZLİ - Çanakkale Savaşı Gezici Müzesi, Denizli'nin Buldan ilçesine geldi. Kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Savaşlarının anlatıldığı müze vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kahramanlık destanının yazıldığı, Türk Milletinin yeniden doğuşunun sembolü olan Çanakkale Savaşlarının konu edildiği 'Çanakkale Savaşı Gezici Müzesi' Buldan Alanyazı Meydanında görücüye çıktı. Gezici müzede Çanakkale Savaşları'nda kullanılan askeri malzeme, cephede yaşanan hadiselerin anlatıldığı görseller Buldanlıların beğenisine sunuldu. Balmumu asker heykelleri müzede en dikkat çekici görsellerden biri olurken, savaşta kullanılan silah, kılıç ve mermilerde ziyaretçiler tarafından merakla incelendi.

Müzeyi gezen vatandaşlar çok etkilendiklerini kaydederken aynı zamanda zaman zaman da duygulandıklarını ifade ettiler.

Müzenin yarında ilçede olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA